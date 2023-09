Alleen Freddy Heineken ontbreekt nog bij getroffen kattenhotel

Van alle ontsnapte poezen uit kattenhotel Bollie van Saskia Brasser uit Benningbroek, is er nog altijd één zoek. Deze luistert naar de naam Freddy Heineken. Wel toepasselijk, vond het baasje, want 'de echte werd ook ontvoerd'. Kattenhotel-eigenaar Saskia Brasser is nog altijd erg verdrietig om het voorval en hoopt vurig dat ook de laatste kat weer terugkomt.

Foto: Saskia in haar kattenhotel - NH Media / Michiel Baas

Zo'n drie weken geleden kreeg Saskia de schrik van haar leven, toen ze erachter kwam dat vijf van haar oppaspoezen waren verdwenen. Vermoedelijk meegenomen of losgelaten, gezien het grote gat dat in het gaas van de kattenren was geknipt. "Ik heb overal in de omgeving gezocht", zei een immens verdrietige Saskia toen. "Ik slaap er slecht van en kan amper meer nadenken." Het laatste incident achtervolgt Saskia nog steeds. "Het gaat niet zo goed", zegt ze met vochtige ogen. De verdwijning volgde op een voorval van ongeveer twee weken eerder. Toen een nooddeur was doorgeknipt en er wel 25 katten ontsnapten. "Samen met de buren hebben we die allemaal gelukkig weer teruggevonden."

Het lijkt erop alsof iemand het op Saskia heeft voorzien. Want sindsdien mist ze ook een ladder en een hoge drukspuit uit haar tuin. "Ik heb geen idee wie zoiets doet, want ik heb met niemand ruzie. Ik ben nu bezig met het aanschaffen van camera's en een schijnwerper. Dan kan ik misschien zien wie er steeds langskomt. Dit is echt niet fijn. Ik slaap slecht, kan niet meer ontspannen in mijn eigen huis en ga 's avonds de deur niet meer uit." Van de ontsnapte poezen is er dus nog één weg: Freddy Heineken. "Rood, met een wit snoetje", weet Saskia. "Ik hoop zo dat we hem nog vinden." De overige katten werden in de buurt van het kattenhotel aan de Oosterstraat gevonden. Waaronder die van Emmy de Vries uit Nibbixoud, Chiel. En ook de broer van de nog vermiste kat, Gijsbrecht van Amstel, is weer thuis. "Die liep op de Nieuweweg, bij Wognum." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Kattenhotel Bollie Benningbroek Sasia Brasser - NH Media / Michiel Baas