De Noord kan niet wachten op eigen plaatsnaamborden, maar waar blijven ze toch?

Het is een kleine aanpassing, maar met grote betekenis voor de inwoners van De Noord bij Heerhugowaard. Het dorp krijgt eigen komborden aan het begin van de bebouwde kom. Maar sinds dit nieuws in april bekend werd, bleef het stil. Waar blijven die borden eigenlijk?

"Net als veel andere mensen las ik over de komborden, maar ik zie ze nog steeds niet", vertelt Daan Pfeiffer (D66) in gesprek met mediapartner Dijk en Waard Centraal.

Het is dinsdagavond in de pauze van de politieke vergadering. Op de agenda staan allerlei andere onderwerpen, maar Pfeiffer wordt benaderd door inwoners die willen weten wanneer de komborden van De Noord worden geplaatst.

Eerder zei Noordender Gerrie Groot (67) al tegen NH dat het 'De Noord, gemeente Dijk en Waard' moet worden. Zoals het hoort te zijn. "Wij zijn een eigen dorp en dat hoor je bij onze dorpsgrens ook te zien".

Voorheen stonden er wel borden die aangaven dat je De Noord binnenkwam. Maar dit was een wit onderbord, onder de naam Heerhugowaard. Tot grote ergernis van Noordenders zoals Gerrie Groot (67): "Alsof we een wijk of buurtschap zijn. We willen niet op een hoop gegooid worden."

'Oerbewoners'

Heerhugowaard is ontstaan uit een samensmelting van verschillende dorpen. Het Zuid, 't Kruis en De Noord. De eerste twee kernen werden steeds meer opgeslokt door Heerhugowaard, maar De Noord hield zich staande als losliggend dorp.

"Je dorpsnaam zien als je je dorp binnenkomt, is gewoon heel belangrijk", legt Groot de noodzaak van een eigen kombord uit. "Dan erken je ook dat het een zelfstandig dorp is. Dat geeft trots. Wij zijn nota bene de oerbewoners van de polder Heerhugowaard."

D66 heeft vragen gesteld aan het Dijk en Waardse gemeentebestuur, en dat heeft vier weken om te reageren. "Het is van grote betekenis voor de bewoners. Wanneer gaan de borden geplaatst worden? Ziet het college het belang ervan in om de borden op korte termijn te plaatsen?"