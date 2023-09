Hoa en Cuong mogen weer loempia’s bakken: gemeente geeft nieuwe vergunning

Bij het Vietnamese echtpaar Hoa (70) en Cuong (72) hangt de vlag uit: de gemeente heeft laten weten dat zij een nieuwe vergunning krijgen. De loempiakraam komt te staan op de Laanweg in Schoorl. "We zijn heel erg blij met dit goede nieuws", reageert het stel.

Na 32 jaar moesten Hoa en haar man Cuong vorig jaar december gedwongen afscheid nemen van hun standplaats aan de rand van de Schoorlse Duinen. Door nieuwe regelgeving werd de plek verloot aan een andere partij.

Het stel heeft de pensioenleeftijd allang overschreden, maar samen redden ze het niet met hun maandelijkse AOW-vergoeding. Hoa werkt daarom ook nog steeds achter de kassa bij een supermarkt. "We zijn pas op latere leeftijd in Nederland aangekomen, dus we missen zo'n dertig procent aan pensioenopbouw. Ook konden we de eerste jaren geen baan krijgen omdat we de taal niet voldoende spraken", verklaarde Hoa eerder.

Nieuwe poging

De loempiakraam na zo veel jaar zomaar opgeven, was dus geen optie. Om in de laatste jaren dat het stel nog kan werken makkelijker rond te komen, besloten ze afgelopen maart opnieuw een vergunning aan te vragen.

Maandenlang blijft het stil bij de gemeente, en dat zorgde voor veel frustratie bij het stel. Ook de inwoners van Schoorl en Bergen begrepen er niks van, een petitie werd 1.500 keer ondertekend. Maar nu, een half jaar later, komt dan toch het verlossende woord: ze mogen voortaan elke zondag staan op de plek van de haringkar, aan het begin van de Laanweg in Schoorl.

Lang gewacht

Hoa en Cuong mikken nu op zondag 24 september. "We hebben er lang op gewacht, dus dit nieuws kwam toch een beetje onverwacht. Cuong moet nog veel voorbereiden en spullen klaarmaken. Misschien kunnen we aanstaande zondag al staan, maar alleen als we er klaar voor zijn."