Lekker nazomeren: komend weekend toch nog warm en zonnig

Even leek het erop dat het herfstweer officieel was losgebarsten, maar niets is minder waar. Dit weekend krijgen we in de provincie nog een warme en zonnige toegift, zo meldt NH's weerman Jan Visser.

Foto: Zomerweer - Sjef Kenniphaas

Het weekeinde verloopt droog en zonnig, zo vertelt Visser. De temperaturen liggen rond de 25 graden en dat is een (flink) tikkie hoger dan we gewend zijn van midden september. "Normaal liggen de temperaturen nu rond de 19 graden", aldus Visser. Wisselvalliger Maandag blijft het warm, maar is het wel verstandig om een paraplu mee naar buiten te nemen. Dat geldt ook voor de rest van de week. Visser: "De kans op buien neemt toe vanaf maandag. Daarna wordt het wisselvallig weer." Na maandag wordt het ook aanzienlijk kouder, de gemiddelde temperatuur in Noord-Holland is circa 19 graden. Woensdag wordt het vermoedelijk ook een stukje onstuimiger rond de kust, vertelt de weerman. Daar is dan kans op zware windstoten.