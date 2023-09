In de lucht geschoten op de Piet Mondriaanstraat in Amsterdam Slotervaart

Een schietpartij in de Piet Mondriaanstraat in Amsterdam Slotervaart gisteravond. Daar waren rond 22.15 uur een aantal knallen te horen. De politie deed onderzoek en zette de boel af.

Een slachtoffer is niet aangetroffen, wel zijn er zeker vier hulzen gevonden, die lagen op straat. Het lijkt erop dat iemand met een vuurwapen 'in de lucht' heeft geschoten. De forensische opsporing is ter plaatse gekomen om de sporen vast te leggen.