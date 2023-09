De Peiling: ik kan prima een dag zonder mijn telefoon!

Zit je zo'n beetje vastgelijmd aan je telefoon? Volgens telefoonlozen is er juíst een leven zonder smartphone. Voor de meesten van ons is het mobieltje onmisbaar geworden. Deze vervangt onze agenda, wekker, computer, telefoon én ons fototoestel. Daarom rijst de vraag: kun jij een dagje zonder je mobiel?

Dat het hebben van een mobieltje ongezond zou zijn, is een discussie die al jarenlang gaande is. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat de zendsignalen van smartphones 'mogelijk kankerverwekkend' zijn. Dat betekent dat er aanwijzingen zijn dat smartphones kanker kunnen veroorzaken. Maar er is nog geen bewijs dat dat ook gebeurt.

Straling te hoog

Gisteren bleek dat de Nederlandse toezichthouder voor telecom de Amerikaanse techgigant Apple op het matje heeft geroepen omdat de straling die de iPhone 12 uitzendt te hoog is volgens Europese normen. Er is zelfs een kans dat het toestel uit de winkelschappen verdwijnt. In Frankrijk is dat inmiddels gebeurd. Sommige mensen zouden namelijk gevoelig kunnen zijn voor de straling, bijvoorbeeld als hun lichaam moeilijk warmte kan afvoeren.

Een dagje zonder mobieltje is dus helemaal niet zo'n gek idee. De vraag is of slechts één dag 'telefoonloos zijn' voldoende is én of het je überhaupt lukt.