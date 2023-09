Ook cabinevakbonden stellen ultimatum aan KLM voor betere cao: "Anders volgen er acties"

Nadat de vakbonden van het grondpersoneel vorige week een ultimatum stelde, geven ook de vakbonden het cabinepersoneel een ultimatum aan KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft zeven dagen de tijd om om in te gaan op hun cao-eisen, anders volgen er acties.

Als KLM niet binnen een week over de brug komt, zullen de cabinevakbonden VNC en FNV Cabine overgaan tot zwaardere acties. Daarbij worden ook werkonderbrekingen en stakingen genoemd, mocht de patstelling tussen KLM en het cabinepersoneel aanhouden.

De vakbonden vinden het loonaanbod van KLM te laag, maar desondanks dat weigert de luchtvaartmaatschappij water bij de wijn te doen. Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC): "Na eindeloos onderhandelen en praten, hebben we KLM een ultimatum gesteld." Dat ultimatum verloopt in stappen, waarbij er op verschillende deadlines de komende maand steeds meer acties verwacht kunnen worden van het cabinepersoneel.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]