Dit verwacht Merel van het komende jaar: "Netto ga je er elke keer op achteruit"

Op het eerste gezicht lijkt ze een enorme verzamelaar. Het huis van Merel van Looi in Amsterdam-Noord staat zo vol met spullen dat je er bijna niet meer kan lopen. Toch heeft de grote verzameling spullen andere redenen, vertelt ze: "Ik ben er gewoon niet aan toegekomen door mijn dwarslaesie. En als je niet zoveel hebt wil je graag houden wat je wel hebt, en dat is soms wel net wat te veel."

Sinds 2019 leeft Merel van een uitkering. De oorzaak daarvoor is een gedeeltelijke dwarslaesie. Merel moest stoppen met haar winkel in het centrum en is sindsdien gebonden aan haar driewieler. Kleine stukjes in huis lopen lukt nog wel, maar de meeste tijd brengt ze door op haar bed in de achterste kamer van het huis.

Inflatie

In het begin vond ze het wel een uitdaging om creatief met het bedrag van haar uitkering om te gaan. Maar sinds de kosten voor de boodschappen flink zijn gestegen en ze ook haar gasrekening amper kan betalen, is het niet meer te doen zegt ze. "Het bedrag wordt jaarlijks wel een beetje verhoogd, maar niet met dezelfde hoeveelheid als de inflatie. Dus netto ga je er elke keer op achteruit. En dat is volgens haar problematisch. "Ik zat al op het minimum, er was al geen speling. Als de kosten stijgen kom je dan hoe dan ook in de problemen. Ze is dan ook duidelijk over wat er haar inziens beter moet in de plannen van volgend jaar: "In feite moet het sociaal minimum meegroeien."

Inmiddels is ze met de trucs om de kosten zo laag mogelijk te houden wel bekend. Eten doet ze van de voedselbank en douchen alleen bij haar moeder. Stoken is nu nog niet aan de orde, maar Merel maakt zich al druk over de winter: "De winter is niet echt iets om naar uit te kijken."