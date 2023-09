Ov volgend jaar mogelijk 12 procent duurder: ''Voor lage en middeninkomens simpelweg onbetaalbaar''

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) roept daarom namens de Vervoerregio Amsterdam op om met Prinsjesdag meer geld vrij te maken voor stad- en streekvervoer: "We hebben juist meer ov nodig om onze steden en het platteland aantrekkelijk en bereikbaar te houden", schrijft Van der Horst in een brandbrief aan het kabinet. In die brief stellen vervoerregio's en decentrale overheden dat de 'ongekende prijsstijging' een politieke keuze is.

Ov-bedrijven kregen de afgelopen jaren klap na klap te verduren. Zo zijn de kosten voor energie en personeel gestegen en zijn de reizigersaantallen nog steeds lager dan voor de corona. Daarom is er volgens de wethouder nu extra geld nodig. "Zonder ingrijpen wordt het ov voor de lage en middeninkomens simpelweg onbetaalbaar. Terwijl zoveel mensen ervan afhankelijk zijn om naar hun werk of school te komen", aldus Van der Horst.

Verschraling

Volgens Van der Horst ligt er al een plan klaar om het ov weer gezond te krijgen. Daar staat in dat dat de uitkeringen omhoog moeten die decentrale overheden krijgen voor het ov, en ook moeten er financiële maatregelen komen om het gebruik van het ov aan te moedigen.

Van der Horst hoopt dan ook dat de Tweede Kamer snel actie onderneemt. Voor de zomer nam de Tweede Kamer al een motie aan tegen de verschraling van het ov. "We hebben nu een regering nodig die vóór het ov gaat staan en ons helpt om het land voor iedereen bereikbaar te houden."