Bijna 100 jaar oud gemaal ontkomt toch niet aan sloop, gemeente betreurt het besluit

Het in 1929 gebouwde gemaal aan de Lonjeweg in Hippolytushoef, bijgenaamd het Kobus Gemaaltje, gaat toch gesloopt worden. De gemeente Hollands Kroon had eerder aangegeven tegen de sloopplannen te zijn en had aangedrongen op een gesprek met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daar komt uit dat behoud echt niet mogelijk was, met name vanwege ruimtegebrek, zo geeft het Hoogheemraadschap aan.

Het gemaal is aan het einde van zijn levensduur en is zodoende toe aan vervanging. De twee pompen die in 1972 zijn vervangen, zijn verouderd en onderdelen ervan zijn niet meer te verkrijgen. "Het is niet mogelijk om in het huidige gebouw nieuwe pompen te plaatsen", zegt het Hoogheemraadschap. "Dat zou simpelweg niet passen in de bestaande ruimte."

Clusterbuien

Er is daarom gekeken naar een locatie voor een nieuw gemaal. Die is direct ten noordoosten van het huidige gemaal gevonden. In het nieuwe, duurzamere, gemaal komen twee visvriendelijke pompen (die er nu niet in zitten). Bovendien wordt de maalcapaciteit van de pompen vergroot zodat beter kan worden ingespeeld op toekomstige clusterbuien.

Maar daarvoor moet het oude gemaal dus wel plaats gaan maken. Eeuwig zonde, vindt de gemeente Hollands Kroon. Ze had het Hoogheemraadschap een paar maanden geleden laten weten dat ze dit gemaal graag als gemeentelijk monument wilde aanwijzen, net als het gemaal De Hoelm bij De Haukes dat ook gesloopt zou gaan worden. Maar daarvoor is wel toestemming nodig van de eigenaar van de panden, en het Hoogheemraadschap ziet dat uiteraard niet zitten. Met als gevolg dat het gemaal, en ook De Hoelm, wordt gesloopt.

Gevelsteen

Wel heeft het Hoogheemraadschap aangegeven het gemaal optimaal te willen fotograferen en bepaalde elementen uit het gemaal te willen bewaren. Ze denkt daarbij aan de gevelsteen die erin is gezet toen het werd gebouwd, en wil die overplaatsen naar het nieuwe gemaal.

De gemeente Hollands Kroon betreurt het dat het gemaal toch gesloopt gaat worden, al heeft ze wel 'begrip voor de standpunten van het Hoogheemraadschap'. De eerder afgegeven zienswijze wordt ingetrokken zodat de aanleg van het nieuwe gemaal niet wordt vertraagd.