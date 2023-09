Hoorn steunt Marokkaanse gemeenschap na aardbeving: "Houd elkaar goed vast"

Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn heeft zijn medeleven betuigd aan de Marokkaanse gemeenschap, na de aardbeving die het zuidelijk deel van het land heeft getroffen. Bovendien zegde hij toe te zullen kijken of de gemeente financiële steun kan bieden.

Foto: Burgemeester Nieuwenburg in gesprek - NH Media / Michiel Baas

Een afvaardiging van de Marokkaanse gemeenschap ontving de burgemeester woensdag in de moskee aan de Johannes Poststraat in Hoorn. Nieuwenburg nam het woord en stak de groep een hart onder de riem. "Wat er is gebeurd, is natuurlijk dramatisch. Het heeft een grote impact op het hele land. We leven vanuit Hoorn erg mee en staan om jullie heen. Tegen jullie zou ik willen zeggen: houd elkaar in deze dagen goed vast en zorg goed voor elkaar." Onder de aanwezigen was Rick - in de Marokkaanse gemeenschap ook wel Tariq genoemd. Zijn schoonfamilie en vrienden wonen in het getroffen gebied.

Ook voor Abdelkader Ben Hadi, voorzitter van de moskee, zijn het zware dagen. De aardbeving is - uiteraard - het gesprek van de dag. "Net als bijna alle bezoekers hier, kom ik zelf uit het noorden van het land. Maar dat maakt weinig uit. Het maakt niet uit waar zoiets plaatsvindt. Dit doet pijn in je hart. We volgen het nieuws allemaal thuis, via de televisiezenders. Het is een moeilijk gebied dat getroffen is. Veel dorpen liggen afgelegen in de bergen en toegangswegen zijn kapot. Dat maakt het extra moeilijk." Komende vrijdag houdt Ben Hadi een collecte onder de bezoekers. "Op vrijdag is het hier het drukst, dus we hopen op veel donaties. Dan kijken we aan welke instantie we dit het beste kunnen overmaken. Veel meer kunnen we hier niet doen." Ben Hadi is blij met de warme woorden van de burgemeester. "Heel fijn dat hij aandacht voor onze situatie heeft. Goed om even zo samen te zitten." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Abdelkader Ben Hadi in de Hoornse moskee - NH Media / Michiel Baas

Rachid Saidi maakt direct van de gelegenheid gebruik om Nieuwenburg te vragen of de gemeente Hoorn 'iets' kan betekenen. De eigenaar van sportschool Generation Gym in Zwaag is sinds enkele dagen druk met een door hem opgezette actie. "We zamelen geld in. Er is een stichting die daar vrijwillig aan het werk is en die kopen er spullen van, zoals dekens, eten en drinken. Want dat is écht nodig. Ik wil zelf in oktober die kant op, zodat ik ook persoonlijk kan helpen. Nu heeft dat weinig zin, want je kunt amper in het getroffen gebied komen." Drukke dagen De actie loopt goed, de teller staat op ruim 3.000 euro. "Er is iemand die 500 euro heeft gedoneerd, maar als je maar 1 euro kunt missen, is dat ook goed. Het zijn drukke dagen, maar we doen wat we kunnen." Nieuwenburg zegt tijdens de ontmoeting te kijken naar hulp vanuit de gemeente. "Dat ga ik intern bespreken. Het liefst storten we niet anoniem een bedrag, maar steunen we een particulier initiatief. Dat werkt het beste."

Foto: Rachid Saidi zamelt geld in voor Marokko - NH Media / Michiel Baas