Westfrisiaweg vanavond tijdelijk afgesloten door werkzaamheden

De Westfrisiaweg (N307) wordt vanavond tijdelijk in één richting afgesloten vanwege werkzaamheden. Vanaf 20.00 uur is het niet mogelijk om op deze weg van Enkhuizen naar Hoogkarspel te rijden.

Het afsluiten van de weg in een richting gebeurt vanwege de openbare verlichting in de tunnelbakken van de N307. Deze moeten hersteld worden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden een nacht zullen duren, en de weg morgen om 6.00 uur weer geopend is.

Verkeer vanuit Enkhuizen wordt via de rotonde bij de Florasingel en Zuiderdijk in Bovenkarspel omgeleid richting de Drechterlandseweg (N505). Na de kruising met de N240, bij de stoplichten naast het WFO-terrein in Zwaagdijk-Oost, kan er weer op de Westfrisiaweg gereden worden richting de A7. Vanuit deze richting naar Enkhuizen kan het verkeer zonder hinder doorrijden.