Olympische Anky van Grunsven doet ultieme poging kunstroof Medemblik op te lossen

"Dit is een voor Medemblik belangrijk schilderij, dat van Radboud", begint Anky van Grunsven haar oproep, die de harddraverijvereniging op hun Facebookpagina heeft geplaatst. "Wilt u alsjeblieft meehelpen zoeken, het zou geweldig zijn wanneer het schilderij weer in Medemblik met de harddraverij zou zijn. Laten we massaal Medemblik helpen."

Veel bekeken

Het grote netwerk dat de dressuurruiter heeft, werpt zijn vruchten af. Hans Nipshagen, voorzitter van harddraverijvereniging ’Prins Hendrik’, is blij met de getoonde steun. De oproep is inmiddels al ruim 4.000 keer bekeken. "We voelden ons geroepen om in actie te komen en het onder de aandacht te brengen. Alle kleine beetjes helpen. De gestolen schilderijen zijn kenmerkend voor de historie van Medemblik, net als de harddraverij."

Hij leeft mee met historici Peter Swart en Mark Raat, die beiden gespecialiseerd zijn in de geschiedenis van Medemblik. "Daar hebben we een goede band mee. Ze hebben laatst nog ontdekt waar de naam Prins Hendrik (van de harddraverijvereniging, red.) vandaan komt. We wilden iets terug doen."

Op maandag 18 september begint de harddraverijdag en scheren de paarden en pikeurs over de Nieuwstraat in Medemblik. "Ze hebben nog vier dagen, dan moeten de gestolen schilderijen teruggegeven zijn", zegt hij stellig.

Mysterie blijft

De gemeente Medemblik tast nog altijd in het duister over waar de geroofde kunstwerken uit het voormalige gemeentehuis kunnen zijn. Nadat de gemeente vorige week een beloning van 10.000 euro voor de gouden tip uitloofde, levert het vooralsnog géén bruikbare tips op.