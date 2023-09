Geen alcohol maar smoothies, yoga, ijsbad en massages op eerste Feeling Fit Festival

Bij een festival verwacht je misschien harde muziek en veel alcohol en dat is precies wat je vandaag niét krijgt bij het eerste Feeling Fit Festival in Schagen. Alles is hier gericht op sport en gezondheid. Denk aan yoga, massages, foodtrucks waar onder andere smoothies worden verkocht en wie wil kan een ijsbad proberen. De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat er veel mensen komen, want de datum voor volgend jaar staat al vast.

Het idee is ontstaan toen vier vriendinnen, allemaal werkzaam in de sportwereld, naar een landelijk gezondheidsfestival gingen. "We waren zo enthousiast geworden", vertelt Monique de Vries van het Feeling Fit Festival, "en vonden dat dit in het klein ook in Schagen moest zijn." Ze trokken de stoute schoenen aan en zijn gaan plannen. En vandaag is het dan zover.

Meerdere locaties

Het festival is verspreid over drie locaties in Schagen: de Muziektuin, zaal Alpha en strand De Wiel. "De Muziektuin is het festivalterrein", vertelt De Vries. "Daar staan marktkramen en foodtrucks, waar je sportkleding en gezonde broodjes en smoothies kunt kopen en op het hoofdpodium zijn dansworkshops. In Alpha is het rustiger. Hier is er yoga en zijn er lezingen over een betere nachtrust en gezond vasten. Op het strandje van De Wiel zijn supclinics, staat het ijsbad en zijn er activiteiten bij het zwembad. Ook is er onder andere een puzzeltocht door de stad met 'Escape the city' en kunnen mensen meedoen aan een bootcamp."

Anders dan een ander festival dus. En wat ook anders is: ondanks dat het voor 18 jaar en ouder is, hier wordt géén alcohol geschonken. "Het is een sportief festival wat zich richt op de mentale en fysieke gezondheid van mensen. En daar past geen alcohol bij."

Het zal even wennen zijn, denkt De Vries, maar waar normaal gesproken alle activiteiten in de Muziektuin gratis toegankelijk zijn is dat nu niet zo. "Je kunt niet even langswippen. Je moet wel een kaartje hebben en daarmee kun je overal naartoe." Een kaartje kost 37,50 euro per stuk. In de voorverkoop zijn er al ruim 300 kaarten verkocht. Nog niet het aantal waar ze op hoopten. "Maar het is nieuw, en even wennen. We hopen dat de goede ervaringen worden gedeeld."

Tweede editie

Hoe het ook afloopt: er komt al een tweede editie: op 14 september 2024. "Het gaat ons vooral om een stukje bewustwording over gezond leven en genoeg sporten. We hopen dat we mensen triggeren een gezonde levensstijl aan te meten en te ervaren dat het leuk kan zijn. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt", vertelt De Vries.