Boekenwinkel Aalsmeer sluit na bijna 122 jaar haar deuren

Het assortiment op peil houden, bezorgen, advies over boeken geven: Angèle heeft - naar eigen zeggen - alles geprobeerd om er een rendabele winkel van te maken, maar tevergeefs. Ze sluit per 1 december de deuren van haar winkel.

Een poging om een nieuwe eigenaar te vinden, heeft ze achterwege gelaten. "De cijfers waren dermate slecht, dat ik dacht: daar gaat niemand instappen. Ik red het als alleenstaande in een huurwoning al niet om rond te komen, laat staan iemand die kostwinnaar is."

"Wat een verdrietig nieuws", schrijft een van haar trouwe klanten onder haar Facebook-bericht over de winkelsluiting. "Heel veel respect voor je dappere beslissing", reageert een ander. "Hartstikke bedankt voor al die jaren boekenwijsheid."

Diepgeworteld

"De boekenhandel is diepgeworteld in Aalsmeer", vertelt Angèle. Voor de dorpelingen zijn er regelmatig activiteiten en de planken liggen vol lokale boeken, die onder andere over de historie van het dorp gaan. Ook de winkel zelf kan als onderdeel van deze historie worden gezien.

De boekhandel zit al sinds 1902 in de Zijdstraat in Aalsmeer en heeft inmiddels zes eigenaren gehad. In de onderstaande tijdlijn is de geschiedenis van de winkel te bekijken.

