Plan van aanpak voor Oosterwijk moet harder, mensen zijn 'meldmoe'

Betere verlichting, meer boa’s en het sluiten van de onderdoorgang op het Europaplein moeten de veiligheid en leefbaarheid van de wijk Oosterwijk een boost geven. Deze week is het plan van aanpak van de gemeente Heemskerk uitvoerig besproken in de commissievergadering, maar volgens omwonenden en betrokkenen gaat het plan niet ver genoeg. "Soms is er een harde aanpak nodig", zegt VVD-raadslid Anita Perré Meijer.

Nadat maandenlang vol spanning is afgewacht, is eindelijk het langverwachte plan van aanpak van de gemeente Heemskerk voor het verbeteren van Oosterwijk verschenen. Al jaren voeren drugsdeals, vandalisme en intimidaties de boventoon in Oosterwijk, wat tot immense frustratie bij omwonenden leidt. Ondanks alarmerende berichten wordt er volgens hen door de gemeente (te) weinig aan gedaan. Maar daar moet het nieuwe plan verandering in brengen. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Jongeren terroriseren Europaplein: omwonenden teleurgesteld in aanpak gemeente

De maatregelen moeten het gebied nieuw leven in blazen en de grimmige sfeer doen veranderen in een leefbare omgeving. De kortetermijnmaatregelen omvatten onder andere verbeterde verlichting om de veiligheid te verhogen, strengere handhaving tegen dagelijks op straat achtergelaten huisvuil en een verhoogde inzet van boa’s. Veiligheidsmonitor Verder wordt de onderdoorgang op het Europaplein 's nachts afgesloten om te voorkomen dat deze door jongeren als vluchtroute voor de politie wordt gebruikt. Ook moet de ontwikkeling van een veiligheidsmonitor, die maandelijkse updates geeft over veiligheidsinformatie de gemeente in staat stellen proactief te handelen op basis van actuele gegevens. De langetermijnplannen die zich meer richten op de sociaaleconomische status van de wijk bespreekt de gemeente een andere keer.

Te slap Volgens Perré Meijer en buurtactivist Harry Anderies schieten de nieuwe maatregelen tekort. Ze zijn van mening dat de situatie wordt gebagatelliseerd en beweren dat de bevindingen waarop het plan is gebaseerd geen recente cijfers bevatten. Het raadslid merkt op: "De analyse loopt slechts tot april van dit jaar en in april lijken de cijfers iets te dalen. Maar als je naar allecijfers.nl kijkt, zie je dat ze in april weer oplopen als de temperatuur begint te stijgen." Anderies sluit zich aan bij Perré Meijer's standpunt en voegt toe: "Er is duidelijk serieuze problematiek, maar mensen hebben geen zin meer om meldingen te doen of zijn er bang voor."

"Ik was laatst bij de Nouwelandflat, daar leek het wel een dealerparadijs" Anonieme bewoner

Een bewoner die liever anoniem blijft, kan dit beamen. “Mensen zijn 'meldmoe'. Er wordt iedere keer opgeroepen om te melden, maar er verandert zichtbaar niks.” Meisjes van plezier En dat terwijl de situatie nog steeds hetzelfde is. "Ik was laatst bij de Nouwelandflat, daar leek het wel een dealerparadijs. In een mum van tijd kwam de een na de ander. Ook de parkeerplaats vlakbij is een ontmoetingsplek voor onder andere meisjes van plezier." Daarnaast neemt de hoeveelheid huisvuil dat op straat komt niet af. "Ik ben maar gestopt met afvalprikken." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Plan van aanpak voor Oosterwijk moet harder, mensen zijn 'meldmoe' - NH Nieuws

Hardere aanpak De nieuwe maatregelen zouden een deel van de problematiek moeten oplossen, maar toch ziet de bewoner liever een hardere aanpak. "Politie en boa’s mogen nog altijd niet zomaar in de auto kijken, terwijl er juist gehandhaafd moet worden. Wees ook zichtbaar naar de bewoners. Mensen zijn het vertrouwen kwijt." Een samenscholingsverbod zou volgens de bewoner een goede eerste stap zijn. En ook Perré Meijer wijst op een hardere aanpak. "Er staat niks in het plan over een algemene plaatselijke vordering (APV) voor een camera of preventief fouilleren, maar daar moet OM ook groen licht voor geven. Ik ben in ieder geval blij dat het team handhaving wordt uitgebreid. Het is een stap in de goede richting."

Kostenplaatje Op welke termijn bewoners de woorden in daden zullen zien veranderen, is vooralsnog onduidelijk. De gemeenteraad zal zich allereerst nog moeten buigen over het kostenplaatje. NH heeft de gemeente om een reactie gevraagd, maar daarop is nog niet gereageerd.