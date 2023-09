Verdachte motorrijder dodelijk bakfietsongeluk Alkmaar krijgt rijbewijs niet terug

Alkmaarder Job G. (26), de motorrijder die verdacht wordt van het doodrijden van de 5-jarige Lily uit Alkmaar krijgt zijn rijbewijs voorlopig niet terug. Dat bepaalt de rechtbank in Haarlem vandaag. "De verdachte moet rekening houden met een lange, onvoorwaardelijke rijontzegging", zegt de officier van justitie.

Foto: herdenkingsplek 5-jarig meisje alkmaar - NH Media

Op 15 april staat de tijd stil in het Rembrandtkwartier. De 5-jarige Lily uit Alkmaar rijdt die middag in een bakfiets met haar vader over de Van Ostadelaan. Als ze willen afslaan, op de Nicolaas Beetskade gaat het gruwelijk mis. Een motorrijder, de 26-jarige Job G., ziet de bakfiets volgens het Openbaar Ministerie over het hoofd en knalt vervolgens met volle snelheid op de bak. Lily is ernstig gewond en wordt met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gesneld, maar daar overlijdt ze uiteindelijk aan haar verwondingen. 'Te hard gereden' G. zou op de Van Ostadelaan te hard hebben gereden en daarbij andere weggebruikers hebben ingehaald. "Zonder vaart te minderen heeft hij de middengeleider gepasseerd, waarna hij een fiets, die stilstond om af te slaan, niet meer kon ontwijken", verklaart het OM.

Foto: nicolaas beetskade alkmaar - Inter Visual Studio

Op de plaats van het ongeluk werd een gedenkplek voor het meisje ingericht. Daar ontstond al snel een zee van bloemen, kransen, kaarsjes en brieven. "Iedereen hier in de buurt kent dit gezin, ze zijn hier zo geliefd", reageerde een buurtgenoot. Groot verdriet Een half jaar na het ongeluk is het verdriet van Lily’s nabestaanden onverminderd groot. Haar ouders en opa en oma zijn vandaag aanwezig in de rechtszaal. Bij Lily’s moeder stromen de tranen onophoudelijk over haar wangen. Rechts van haar ouders zit de verdachte G. met gebogen schouders in het beklaagdenbankje. "Mijn cliënt heeft sinds het ongeluk niet meer gewerkt in zijn transportbedrijf en wil zijn rijbewijs graag terug", verklaart zijn advocaat Vito Shukrula.

“Wat ik meemaak valt in het niet bij wat de familie meemaakt; dat is duizend keer erger” Verdachte Job G. uit Alkmaar