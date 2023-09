Voetganger gewond na aanrijding op zebrapad in IJmuiden

Op een zebrapad op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden ter hoogte van Winkelcentrum Velserhof is vanmiddag een voetganger aangereden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.

Foto: Voetganger aangereden Lange Nieuwstraat IJmuiden - Inter Visual Studio

Het ongeluk gebeurde rond een uur of één. De voetganger liep over het zebrapad van de Lange Nieuwstraat, toen het slachtoffer werd geschept door een auto. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig, aldus een woordvoerder van de politie. "Het slachtoffer is met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis", vertelde zij. De politie was enige tijd bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Daar kan nu nog niks over worden gezegd. De Lange Nieuwstraat was een tijdje afgezet, maar is nu weer open.