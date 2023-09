Rooie Nelis wordt buurtcafé Pierewaaier: "Hoef geen massa yellow bikes voor de deur"

Café Rooie Nelis gaat café Pierewaaier heten. Dat zegt Arjan Kröner, de nieuwe huurder van het pand waar Rooie Nelis in huisde, aan AT5. Kröner is voornemens er vooral een plek voor de buurt van te maken, maar verwelkomt ook Amsterdammers uit andere stadsdelen of zelfs uit regio Amsterdam. Liever geen toeristen: "Ik hoef geen massa yellow bikes voor de deur", aldus Kröner.

Foto: Interieur Rooie Nelis gesloopt - AT5

Kröner hoopt de 'buurtkroeg met stedelijke ambities', zoals hij het zelf noemt, begin volgend jaar te openen. De pandeigenaar is nu nog bezig met het herstellen van de fundering, Kröner krijgt waarschijnlijk op 1 december de sleutel. Twee gaybarren en een buurtkroeg Met zijn vrouw Ellen runt Kröner al twee zaken in de stad: The Cuckoo's Nest op de Nieuwezijds Kolk en The Web in de Sint Jacobsstraat, beide gaybarren met een darkroom. Zijn plannen voor deze buurtkroeg in de Jordaan zijn dus heel wat anders: "Het stond al heel lang op ons lijstje om met een buurtcafé, een kleine community, bezig te zijn", zegt Kröner. "Onze andere zaken zijn best heel toeristisch en worden ook door Nederlandse toeristen bezocht, mannen uit Eindhoven en Groningen bijvoorbeeld."

"We hebben veel bruikbare stukken in de opslag geplaatst, bijvoorbeeld prachtige glas-in-lood-ramen, spiegels en de hele kenmerkende kassa" Arjan Kröner - nieuwe huurder

Even een andere denkslag dus. Kröner heeft al 'een A4-tje vol ideeën', zegt hij. De buurt krijgt in ieder geval een speciale behandeling: "Die willen we de dag voordat we opengaan al uitnodigen en bijvoorbeeld consumptiebonnen voor een heel jaar geven", aldus Kröner. 'Voor iedereen wat' Volgens hem is de buurt gemêleerd, met veel expats maar ook Amsterdamse families en studenten. "We willen voor iedereen wat aanbieden. Misschien doen we met Pasen wel een middagje eieren verven voor de kinderen en sluiten we de kroeg, bijvoorbeeld." Verschillende buurtbewoners hebben Kröner al gesproken en kregen een goede eerste indruk. Zij wisten sinds het sluiten van de deuren van Rooie Nelis in 2019 eigenlijk niet wat er met het café, dat in de loop der jaren een toeristische trekpleister geworden was, zou gebeuren. Eigenaar Zwarte Gerrit overleed in 2020 en zijn vrouw Blonde Sien liet in 2022 op 94-jarige leeftijd het leven. Deze week nam AT5 een kijkje bij de werkzaamheden aan de fundering in het oude pand van café Rooie Nelis.

230912_RooieNelis_gesloopt_NH - NH Nieuws

SP-raadslid Remine Alberts was bang dat het pand in handen van projectontwikkelaars zou komen en vroeg na het overlijden van Blonde Sien aan de burgemeester of de gemeente het café kon behouden. Halsema antwoordde toen dat er een 'private oplossing' moest komen. En zo geschiedde. Het pand werd in september dat jaar verkocht aan een toen nog onbekende eigenaar. Dat hield Kröner in de gaten en hij meldde zich als geïnteresseerde huurder. Interieur bewaard Inmiddels heeft de pandeigenaar omwille van de funderingswerkzaamheden het interieur uit het pand gesloopt. Daarbij is lang niet alles weggegooid, zegt Kröner: "We hebben veel bruikbare stukken in de opslag geplaatst. Bijvoorbeeld prachtige glas-in-lood-ramen, spiegels, de hele kenmerkende kassa, de tapkop waar de plantenbak altijd in stond en een gedeelte van de bar." Maar niet alles daarvan zal terugkomen, zegt Kröner, een deel zal misschien wel worden geveild voor een goed doel. "We zijn niet Rooie Nelis. Zo gaan we ook niet heten, dat is contractueel vastgelegd dat die naam niet gebruikt mag worden. Het wordt café Pierewaaier: dat klinkt gek, bekt lekker en zegt wat we daar willen: lekker pierewaaien, plezier hebben, gewoon even lekker je rust nemen. Hopelijk zeggen mensen straks: 'We gaan even lekker naar de Pier'."