College draait 180 graden na gesprek met Quote-miljonair: wil Cobra nu toch redden

De raadsvergadering over het lot van het Amstelveense Cobra Museum kreeg nog voor deze goed en wel was begonnen een verrassende wending. Het college, dat tot nu toe haar poot stijf hield en de subsidie wilde stopzetten, gaat nu toch samen met het museum aan een oplossing werken. Aanleiding: een goed gesprek met kredietverstrekker Marius Touwen.

Het college was aanvankelijk niet onder de indruk van deze handreiking en zag de schuldenlast vooral toenemen. In een raadsbrief schreef zij gisteren: "De jarenlange verliezen waarmee het museum te maken heeft, zijn met deze lening niet opgelost. Dat geldt ook voor de algemene reserves die inmiddels zijn uitgeput." Ook in een raadsbrief van eerder vandaag benadrukt het college dat het voorstel om de subsidie te beëindigen niet van tafel is.

Toch blijkt uit de woorden van wethouder van kunst en cultuur Herbert Raat aan het begin van de raadsvergadering dat het college er vanavond heel anders over denkt:

"Vanmiddag heeft overleg plaatsgevonden tussen de heer Marius Touwen en de wethouder van financiën Adam Elzakalai. Wij hebben indringend met elkaar gesproken en blijken veel meer dingen gemeenschappelijk te hebben dan dat we van mening verschillen. We willen dus samen de schouders eronder zetten en in het vierde kwartaal van dit jaar een plan van aanpak presenteren."

'Kan ook niet goed gaan'

De gemeenteraad besloot aan het begin van de vergadering al om vanavond geen knopen door te hakken, maar deed nog wel haar zegje. Het voorstel van het college zal voorlopig niet opnieuw op tafel komen, al zal de raad uiteindelijk wel moeten instemmen met de manier waarop het college het museum wil redden.

Raat waarschuwt later in de vergadering wel dat de inspanningen nog steeds op niets kunnen uitdraaien. “Wij willen deze kans niet laten lopen, maar de uitkomst is niet gegarandeerd. Het kan ook niet goed gaan, maar daar gaan we niet voor.”