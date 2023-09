Reacties op wens Halsema: coalitiepartijen 'verheugd', VVD wil 'zorgvuldig in gesprek'

Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA zijn blij dat burgemeester Halsema heeft aangegeven dat ze door wil als burgemeester. De VVD, de grootste oppositiepartij in de raad, zegt er nog als fractie over te willen spreken.

GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting laat weten dat hij 'verheugd' is dat Halsema heeft aangegeven dat ze door wil. "Ze strijdt voor een vrij Amsterdam waar iedereen zichzelf kan zijn, en heeft zich jarenlang hard gemaakt voor de rechtsstaat en zet zich enorm in voor onze stadsgenoten in kwetsbare posities. Daar ben ik haar dankbaar voor en dat vervult me met trots."

Ilana Rooderkerk, fractievoorzitter van D66, stelt dat Halsema zich heeft ontpopt tot een echte Amsterdamse burgemeester. "Het lijkt mij heel goed voor de stad dat ze doorgaat. Een vrouwelijke burgemeester zou heel normaal moeten zijn en een herbenoeming dus ook." "De VVD-fractie heeft kennisgenomen van de goede brief van de burgemeester", meldt VVD-fractievoorzitter Claire Martens. "We gaan daar natuurlijk als fractie zorgvuldig over in gesprek."

PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis: "Ik ben positief dat Halsema nog een termijn door wil gaan, een burgemeester die de stad goed kent en zich op veel terreinen heeft ingezet de afgelopen jaren voor een veilige stad voor alle Amsterdammers. De ziel van de stad staat onder druk. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat Amsterdam een toegankelijke plek blijft waar iedereen zichzelf kan zijn. De blik vooruit en continuïteit in het stadsbestuur zijn daar goed voor." "We willen allemaal wel eens wat, denk ik dan", zegt Annabel Nanninga, fractievoorzitter van JA21. Ze hoopt op een 'paar stevige tegenkandidaten'. "Dit is een uitgelezen kans om af te rekenen met geheime benoemingen. Als burgemeester Halsema echt vertrouwen heeft in haar draagvlak, maak dan een referendum." Volgens Nanninga is Halsema 'erg gericht op haar eigen pr en imago', maar is 'haar imago als burgermoeder' niet altijd terug te zien in haar daden.

Remine Alberts van de SP vindt het juist goed dat Halsema doorgaat. "Het heeft een aanloopje gehad, maar ik denk dat ze behoorlijk in haar rol gegroeid is. Ze heeft flink wat dingen gedaan waar ik het behoorlijk mee eens ben." Wethouder Moorman zei niet verrast te zijn dat ze door wil. "Gelukkig heeft ze de keuze gemaakt en daar zijn we heel blij mee." Vorige week liet Halsema het al aan alle wethouders weten. Halsema schreef vanmorgen dat ze zich wil 'blijven inzetten voor een vrije, ongedeelde, veilige en trotse stad'. Ze werd in de zomer van 2018 geïnstalleerd als burgemeester. De gemeenteraad zal uiteindelijk moeten stemmen over een aanbeveling tot herbenoeming.