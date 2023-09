Taakstraf voor zware mishandeling in Hilversumse Club Rex: Vrouw kreeg glas in gezicht gegooid

Vorig jaar mei heeft een 32-jarige Hilversumse vrouw een glas in het gezicht van een andere vrouw gegooid in Club Rex aan de Groest in Hilversum. Het slachtoffer liep verwondingen op, waar ze littekens rondom haar oog aan overhield. Gister werd de dader veroordeeld.

Op zondag 29 mei 2022 is er een glas in het gezicht van een vrouw gegooid tijdens een uitgaansavond in de Hilversumse Club Rex. De politie kwalificeerde het incident als een poging tot zware mishandeling. De dader werd veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en moet het slachtoffer een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.

Haren trekken

De twee vrouwen waren apart van elkaar uit op de desbetreffende avond. Het slachtoffer zag de Hilversumse vrouw praten met haar vriend, waarna ze boos werd en de vrouw aan haar haren trok. Er werd zo hard getrokken dat de Hilversumse vrouw op de grond viel.

Hierna stond de vrouw op en greep een glas aan de bar. Het glas was leeg, schoot uit haar hand en kwam in het gezicht van het slachtoffer terecht. Het slachtoffer bloedde gelijk waarna de dader direct om hulp riep.

Lage straf

Dat de straf niet hoger is uitgevallen, komt mede doordat het slachtoffer kort voor het incident aan de haren van de verdachte had getrokken. De rechter oordeelde dat als dit voorval niet was gebeurd, het hele incident niet had plaatsgevonden.

De dader heeft spijt betoogd en laten weten dat ze nooit opzettelijk het slachtoffer in haar gezicht wilde raken.