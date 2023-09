Na bijna 100 jaar zit Schagen straks zonder viswinkel, Vishandel Schoehuijs stopt

Het doek valt na bijna 100 jaar voor Vishandel Schoehuijs in Schagen. Eigenaren Louis Schoehuijs jr. en Heidi Otter sluiten de deuren omdat niemand de zaak wil of kan overnemen. "Onze kinderen hebben totaal geen ambitie om de winkel over te nemen, ze moeten hun eigen hart volgen", vertelt Louis aan NH Radio.

De geschiedenis van Vishandel Schoehuijs strekt zich uit over drie generaties. "Mijn opa is begonnen als visventer. Hij kreeg van zijn schoonvader een vat haring in de crisisjaren", vertelt eigenaar Louis. Het ging goed met de handel van zijn opa, na jaren van hard werken kocht hij een autootje met en rijdende viskiosk. Tot hij in 1961 de huidige vishandel opende. Door de jaren en generaties heen is de viswinkel uitgegroeid tot een waar begrip in de omgeving: "Het is er altijd druk."

Te koop

De zaak zit in het pand van Louis en Heidi en staat al ruim een jaar te koop, maar een nieuwe eigenaar heeft het stel nog niet gevonden. Het pand willen ze aanhouden om nog wat inkomsten binnen te krijgen. Waarom de winkel nog niet verkocht is, is niet duidelijk. Aan de inkomsten zal het niet liggen, vertelt Louis: "Wij hebben er een goede boterham aan verdiend, en ik denk dat dat wel zo blijft. Maar mensen moeten het werk willen blijven doen. Als kleine zelfstandige moet je natuurlijk niet op een uurtje kijken, het houdt niet op bij een werkdag van negen tot vijf. Je moet altijd een stapje harder lopen dan een ander en dat moet je leuk vinden." De kinderen van Louis en Heidi hebben geen interesse in de viswinkel. "Ze moeten doen wat ze zelf leuk vinden."