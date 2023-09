De Peiling: wat is jouw favoriete snack?

Bitterballen, drop, kruidnoten en ossenworst. Genoeg snacks waar ons land bekend om staat en die worden ook zeker in het buitenland gewaardeerd. Uit de verkiezing van beste koekje ter wereld staat Nederland meerdere keren in de lijst. Met als hoogste notering de stroopwafel. Wat is jouw favoriete snack?

Uit een onderzoek online reisgids TasteAtlas over de honderd beste koekjes ter wereld, staat ons land maar liefst negen keer in de lijst. Met als hoogste notering op nummer vier de stroopwafel. Ook speculaas, kruidnoten en de gevulde koek kunnen we terugvinden.

Bittergarnituur en plakjes worst

Op een verjaardag, thuis op de bank of op het terras. Genoeg plekken waar de snacks op tafel komen te staan. Niet alleen koekjes, maar ook genoeg andere lekkernijen zijn populair. Bittergarnituur is zeer gewild, maar ook blokjes kaas, plakjes worst en augurk in boterhamworst zul je voorbij zien komen op een verjaardag.

Uit het buitenland komen ook genoeg lekkernijen die we inmiddels hebben omarmd in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de kroket die oorspronkelijk uit Frankrijk komt, de bitterbal die in Spanje is ontstaan of drop wat uit Italië komt.

Van welke snack kun jij niet afblijven, staat bij jou altijd op tafel of bestel jij altijd op het terras?