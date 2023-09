Heftige regenbui veroorzaakt vijver onder viaduct Huizen: drie auto`s vastgelopen

Afgelopen nacht trokken er zware buien over het land en ook `t Gooi werd hard getroffen. In korte tijd viel er zoveel water uit de lucht dat het kruispunt bij de Crailoseweg in Huizen volkomen ondergelopen was en er zich een enorme ‘vijver’ had gevormd. Drie auto`s die het waagden door het water te rijden, kregen snel spijt toen hun voertuigen stil kwamen te staan in de waterplas. Alle drie moesten afgesleept worden.