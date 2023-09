Grootscheepse renovatie Medemblik: iconische molen krijgt nieuwe kap en wieken

Het is D-Day voor meelmolen De Herder in Medemblik. De kap en de wieken gaan eraf, omdat die nodig aan vervanging toe zijn. "Het blijft spannend. Ook omdat je niet weet wat je nog tegen gaat komen qua extra werk."

Hij is de molenaar van meelmolen De Herder en kijkt met spanning uit naar vandaag. "Als alles straks op de grond staat, kunnen we het samen met de molenbouwers de kap en de wieken beter inspecteren en kijken of er nog meer lijken uit de kast komen. Maar dat hoop ik natuurlijk niet."

Rond 8.00 uur stond de hijskraan al klaar om de kap en wieken eraf te takelen. Maar het slechte weer van vanmorgen vroeg zorgde voor wat vertraging. "Ik werd vanmorgen wakker en hoorde regen en de wind en dacht wel even: 'oh jee'. Maar gelukkig wordt het nu al beter qua weer", vertelt Wijnand Berkhout.

Flink wat geld bij elkaar gekregen

Het is een flinke en kostbare klus. "Ruim twee ton", vertelt Hans van Loon van de stichting. Ze hebben fondsen aangeschreven en een flinke subsidie gekregen van de provincie Noord-Holland. Maar ook de Medemblikker zelf springt bij. "Er is massaal gedoneerd en daar zijn we heel blij mee. Alle kleine beetjes helpen."

Wijnand en Hans hopen dat de molen ergens aan het begin van het jaar weer kan draaien en meel kan malen. "We hebben wel een kleine tegenvaller gehad, omdat de wieken helemaal waren afgekeurd en ook vervangen moeten worden. Maar we hopen in januari of februari weer een complete molen te hebben", aldus Berkhout.