Purmerender Jan (86) is de oudste deelnemer Dam tot Damloop: "Ik ben er trots op"

Jan Dubbeld is 86 en de oudste deelnemer die meedoet aan de Dam tot Damloop. "Ze belden me op. Dus het is officieel. Het is leuk en ik ben er trots op." Dit weekend wordt het de 37e keer dat hij de ruim 16 kilometer tussen Amsterdam en Zaandam aflegt.

En dat besef is nog sterker nu hij alleen woont. Een jaar geleden overleed zijn vrouw voor wie hij jaren had gezorgd. "Zij zei ook altijd dat ik moest gaan hardlopen. Dat ontspant, maakt je hoofd leeg en geeft afleiding."

Jan begon zo'n veertig jaar geleden met hardlopen. "Ik wilde de metro halen en trok een sprintje. Toen ik het niet haalde, merkte ik dat ik in ademnood kwam. Ik besloot resoluut aan mijn conditie te gaan werken." En dat werd hardlopen. Eerst alleen en later werd hij ook lid van de plaatselijke atletiekvereniging. "Dat is toch veel gezelliger, zo met elkaar."

Op een A4'tje heeft Jan alle tijden staan van alle 36 lopen. De snelste tijd, 1 uur en 14 minuten, is al lang geleden. Het is met een gele stift uitgelicht. "Ik ben ook één keer eerste geworden", grinnikt Jan, "bij de mannen boven de 75. Mijn collega werd tweede. Voor boven de tachtig is er geen aparte categorie."

De laatste jaren heeft hij wel op het punt gestaan om zijn hardloopschoenen op te bergen. "Toen ik er langer dan twee uur over deed, wilde ik stoppen. Maar toen kwam in 2020 de home-editie en kon ik vanuit thuis lopen en was ik veel sneller dan daarvoor." Vorig jaar in de stromende regen haalde Jan nog een tijd van 2 uur en 3 minuten. "Misschien lukt me dit jaar ook. We zullen zien."