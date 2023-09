Code geel ingetrokken, wel veel schade na harde rukwinden

Het KNMI gaf vanochtend weercode geel af voor de provincie Noord-Holland. Op sommige plekken in de provincie is stormschade en wateroverlast gemeld.

Volgens het KNMI was er kans op windstoten rond 75 kilometer per uur. De verwachting was dat de kracht van de wind rond 8.00 uur weer zou afnemen en dat is uiteindelijk ook gebeurd.

NH-weerman Jan Visser vertelde bij NH Radio dat de harde wind heel plotseling kwam opzetten, bijvoorbeeld in IJmuiden. "Tot 6.00 uur kwamen de windstoten daar niet boven de dertig kilometer per uur uit. Vanaf 6.00 liep het op tot zestig en zeventig kilometer per uur. Rond 6.30 werd er zelfs een windstoot van 93 kilometer per uur gemeten. Aan de kust was het stormachtig, maar dat neemt nu weer af."

De regen verdwijnt ook later in de ochtend. "Vanmiddag is het prima weer, maar wel lagere temperaturen", aldus de weerman.

Stormschade

Op een aantal plekken in Noord-Holland zijn de gevolgen van de harde wind en regen voelbaar: in Medemblik, Den Helder en Den Burg is er wateroverlast gemeld en in Zuidschermer en Heerhugowaard stormschade.

De afrit Avenhorn op de A7 was enige tijd versperd door een omgewaaide boom, schrijft Weginspecteur Esther van Rijkswaterstaat op X. Met behulp van een passant is de boom uiteindelijk weggehaald.

