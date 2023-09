Gemeenteraad verdeeld over aanbieden excuses voor Hoorns slavernijverleden

Hoe moet het stadsbestuur van Hoorn verder met de uitkomsten van het onderzoek over het slavernijverleden in de stad? Moeten er excuses komen, het standbeeld van JP Coen weg of wordt het meer dialoog voeren en pijlen richten op educatie? Daar ging het gisteravond over in de commissievergadering van de gemeente.

De vijf insprekers zijn duidelijk over hun advies richting de raad. Zorg voor erkenning en herstel. Luister goed en onderneem actie. "Het rapport was duidelijk. Hoorn had de hoofdrol. Het was een misdaad tegen de mens. Daar moet op z'n minst excuses tegenover staan, voordat wij verder kunnen met elkaar. Daarna moet er samen gesproken worden over herstel", aldus inspreker Marisella de Cuba.

Maar over een excuus aanbieden is de gemeenteraad verdeeld. D66, ChristenUnie en GroenLinks willen excuus van het college en is bereid om daar bij de volgende raadsvergadering een motie over in te dienen. "Voor ons is de maat vol. Het is de hoogste tijd om recht te doen aan die minsten zestienduizend mensen en hun nazaten", aldus raadslid Stephan Lallhit.

Andere partijen willen wel excuus, maar het moet meer zijn dan een "vinkje aankruisen" zoals Sociaal Hoorn dat verwoordt. "Mensen die erom vragen, die willen zien dat dat oprecht is. Dat we daar met elkaar de verantwoordelijkheid voor nemen."

Excuus is al gedaan door Koning en premier

Maar er zijn ook partijen die er niks in zien en vinden dat het eerdere excuus door Koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte afdoende is. "We vinden het daarom niet nodig en zelfs gênant wanneer het Hoornse stadsbestuur dezelfde excuses maakt en de Koning en de premier op zij zet", aldus Roger Tonnaer in zijn betoog namens fractie Tonnaer.

Verdeeldheid was er over excuses, maar niet zozeer over een eventueel vervolg van onderzoek. Vele partijen zien daar niks in en vinden dat duidelijk genoeg is welke rol het Hoorns stadsbestuur in die tijd had. "Het is verspilling van het belastinggeld", zegt zelfs De Realistische Partij.

Investeren in lespakketten

Waar de Hoornse politiek vooral in wil investeren is educatie en meer samen het dialoog voeren over het verleden, maar ook de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. "We vinden het belangrijk om met elkaar verbinding te maken en in gesprek te blijven. Verdere dialoogavonden in de stad kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Zo gaan we elkaar beter begrijpen en zorgen we voor onderlinge verbondenheid", aldus het CDA.

Hier en daar wordt het behouden of weghalen van het standbeeld van JP Coen nog benoemd, maar echte hoofdzaak is het niet. Een enkel raadslid stelt een referendum voor hierover. Anderen komen met alternatieven ideeën naar aanleiding van het rapport: slavernijmonument of straatnaambordjes.