Verdachte meldt zich bij politie voor ernstige mishandeling Estela (17)

De politie wil verder nog geen uitspraken doen over zijn leeftijd of woonplaats. De Uithoornse Estela hield een hersenschudding en een gebroken neus aan de mishandeling over en is erg angstig geworden. "Ik durf alleen nog samen met mijn oma naar de supermarkt", vertelde ze aan NH.

Volgens moeder Sanne Baartman gingen ook beelden rond van de persoon die zich gisteren heeft gemeld. Ze is erg opgelucht dat hij is aangehouden en vraagt mensen de zaak in belang van het onderzoek en de aankomende rechtszaak nu te laten rusten.

"Het OM en de rechtbank nemen het over. Laat hun het werk doen. Bedankt voor het delen en de lieve berichten. Dat doet ons goed", schrijft zij op Facebook.

Stoot op neus

Estela herinnert zich een hele leuke avond met haar vrienden en vriendinnen totdat de waaier die ze bij zich heeft wordt afgepakt door een onbekende jongen. Als hij de waaier niet terug geeft, probeert Estela deze zelf terug te pakken. "Het volgende wat ik weet, is dat ik van de linkerkant een stoot op mijn neus kreeg", vertelde ze aan NH.

De jongen is na het uitdelen van de stomp meteen weggerend. Estela is in eerste instantie erg boos en merkt nog niet hoe erg ze eraan toe is tot haar vriendinnen haar erop wijzen dat haar hele shirt vol met bloed zit.

Beelden

Estelas moeder Sanne Baartman zorgt er de volgende ochtend direct voor dat de organisatie van de feestweek de beelden van het incident veiligstelt. De organisatie bevestigt aan NH dat de dader duidelijk te zien is op de beelden. Uit het politieonderzoek zal moeten blijken of de persoon die zich heeft gemeld ook de persoon op de beelden is.