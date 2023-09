Griekspoor wint overtuigend en brengt Nederlandse tennissers naast Finland

Tallon Griekspoor heeft de Nederland in de wedstrijd tegen Finland in de Daviscup Finals langszij gebracht. De tennisser uit Nieuw-Vennep was in twee sets te sterk voor Emil Ruusuvuori: 7-6(7), 6-3. Eerder op de dag verloor Botic van de Zandschulp de openingspartij van Otto Virtanen.

Griekspoor leek in de eerste set bij een stand van 4-4 een beslissende break te plaatsen. De nummer 24 van de wereld wist het daarna op eigen opslag niet af te maken. In de tiebreak overleefde Griekspoor op fraaie wijze, met een hoge bal over Ruusuvuori heen, bij een achterstand van 7-6 een setpunt. Daarna maakte hij het af door drie punten op rij te winnen. De tweede set was minder spannend. Griekspoor brak Ruusuvuori bij 2-1 en gaf die voorsprong niet meer weg.

Knock-outfase

Oranje neemt het later deze week in de groepsfase van Daviscup Finals op tegen Kroatië en de Verenigde Staten. Mocht Nederland bij de eerste twee landen eindigen dan plaatst de ploeg van captain Paul Haarhuis zich voor de knock-outfase in Malaga.