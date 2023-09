Man en vrouw gewond bij steekpartij Amsterdam, verdachte op de vlucht

Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 16.45 uur op de Eendenstraat. De verdachte is gevlucht in de richting van de Kwartelstraat, meldt de politie.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de steekpartij en vraagt getuigen zich te melden.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij is en wat de relatie tussen de slachtoffers en verdachte is. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is niet bekend.