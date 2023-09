Is campagne 'Stop als zij niet wil' te veel op heteromannen gericht? "Grenzen hebben we allemaal"

Dral weet waar hij het over heeft. In zijn jeugd draait hij mee in de top van de Nederlandse kunstschaatswereld. Daar komt hij op zijn zestiende twee mannen tegen van achterin de twintig. Het stel dwingt hem regelmatig tot seks, zeer tegen de zin van Dral. Hij schreef er een boek over, Liegen zul je, dat vorige week verscheen.

Want de boodschap op de posters is nu toegespitst op mannelijke daders en vrouwelijke slachtoffers. Dral: "Terwijl mannen natuurlijk evengoed slachtoffer kunnen zijn van misbruik."

Ook Jeffrey Dral (28) heeft de posters gezien. "Ik fietste er voorbij en vooral de tekst zette me aan het denken." En niet in positieve zin. "Al vind ik het super dat de gemeente aandacht aan seksueel misbruik besteedt, hoor", haast hij zich erbij te zeggen. "Maar ik denk dat de campagne breder en beter had gekund."

'Stop als zij niet wil'. Posters met jonge mannen die een halt-gebaar maken, die is bedoeld om intimidatie en misbruik van mannen richting vrouwen tegen te gaan. In maart ging de campagne op initiatief van de VVD van start. De afgelopen weken werd de campagne in een nieuw jasje gestoken om specifiek mannelijke studenten te bereiken. De abri's met de campagneposters waren door heel de stad te zien.

Het thema gaat hem dus aan het hart. Vandaar dat Dral, werkzaam in de marketing, met een gelikt Instagram-filmpje de gemeente oproept om de campagne breder te trekken. Dral raakte duidelijk een snaar: in mum van tijd was het clipje 25.000 keer bekeken. "Ik ben ook helemaal geen influencer of iets dergelijks", lacht Dral, die krap 1200 volgers heeft op het platform. "Het was eigenlijk vooral bedoeld voor mijn vrienden."

Thomas Garrod-Pullar zet zich in voor Menaswell , een stichting die opkomt voor mannelijke misbruikslachtoffers. "Onderzoek wijst uit dat één op de vijf mannen in hun leven te maken krijgt met seksueel geweld. In de queergemeenschap ligt dat percentage nog hoger: één op de vier mannen krijgt daar te maken met seksueel geweld. Per jaar."

Volgens de LHBT Monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau krijgen met name homo- en biseksuele mannen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In een onderzoek geeft zo'n 12 procent van hen aan de afgelopen 5 jaar slachtoffer te zijn geworden van fysiek seksueel geweld. Onder heterovrouwen ligt dat percentage op 11 procent.

Bij de gemeente zijn ze op de hoogte van Drals actie, laat een bestuurswoordvoerder weten. "De timing en boodschap van de campagne van de afgelopen weken is specifiek. We weten dat meisjes en vrouwen in de introductieperiode helaas veel last hebben van seksuele intimidatie." Desgevraagd zegt de woordvoerder op de hoogte te zijn van de misbruikcijfers in andere doelgroepen: "Dat nemen we ook mee in de evaluatie."

De gemeente sluit niet uit dat er in de toekomst een bredere, meer algemene campagne tegen seksueel overschrijdend gedrag op touw wordt gezet. Dral hoopt dat het zover komt. "Ik ben er ook niet boos over of zo. Ik zie gewoon heel veel kansen om het beter te doen in een volgende campagne. Want grenzen hebben we allemaal."