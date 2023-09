Snorfietser gewond na botsing Heiloo, beide bestuurders mogelijk onder invloed

Bij een ongeluk vanmiddag op het Frederica’s Hof in Heiloo is een snorfietser gewond geraakt. De bestuurder knalde tijdens het oversteken vol op een bestelbus. Beide mannen bleken na een blaas- en speekseltest onder invloed te zijn van verdovende middelen.

Het ongeluk gebeurde rond half een vanmiddag. De snorfietser had voorrang tijdens het oversteken, maar de bestuurder van de bestelbus zag de man over het hoofd.

Beide mannen hadden een positieve blaas- en speekseltest. “Een bloedonderzoek moet gaan uitwijzen of ze daadwerkelijk onder invloed waren”, verklaart de politie.

Aangehouden

De bestuurder van de bus is aangehouden voor rijden onder invloed. Als de uitslagen positief zijn, wordt de snorfietser, die nu nog met onbekend letsel in het ziekenhuis ligt, later mogelijk ook nog aangehouden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.