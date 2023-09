Peter heeft al 36 Dam tot Damlopen achter de rug en loopt dit weekend weer mee

Het kan geen enkele Zaankanter zijn ontgaan de afgelopen weken: veel meer hardlopers op de paden. Niet zo gek, want de Dam tot Damloop komt er weer aan. Peter de Boer uit Zaandam is één van de fanatiekelingen. Hij is een bijzondere deelnemer: sinds de oprichting van het hardloopfestijn in 1984 liep hij ze allemaal mee.

Peter begon met hardlopen, omdat hij graag wilde beginnen voetballen. "Het leek met het makkelijkst met hardlopen de conditie een beetje aan te zwengelen. De Dam tot Damloop kwam op m'n pad en het leuke is: dat laat je op een gegeven moment ook niet meer los." Zaterdag lopen zo'n 8.000 mensen mee met de Dam tot Damloop by night van 5 Engelse mijl, zo'n acht kilometer. Daar trekt Peter zijn schoenen niet voor aan: hij doet mee met de naar schatting 32.000 anderen die de 10 Engelse mijl lopen.

Alle benodigde vrijwilligers binnen Afgelopen weekend meldden we dat de organisatie nog druk op zoek was naar vrijwilligers. Op dat moment waren er nog liefst tachtig nodig. De publicatie heeft geholpen: een blije organisator Jan Willem Mijderwijk laat aan NH weten helemaal rond te zijn en alle benodigde vrijwilligers staan in de startblokken klaar.

Inmiddels staat de teller voor Peter op 36 edities van de Dam tot Damloop, maar daar blijft het als het aan hem ligt zeker niet bij. "Het blijft als Zaankanter natuurlijk best bijzonder dat de finish in Zaandam is. Mijn missie is dat ik vijftig edities achter elkaar wil lopen. Ik blijf stug doorgaan."

