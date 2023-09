Provincie en gemeenten vinden nieuwe dienstregeling onacceptabel, sturen brief naar de NS

19 gemeenten uit Noord-Holland Noord en de provincie zijn boos over de voorgestelde dienstregeling van de NS, die op 10 december 2023 in moet gaan. Er gaan een stuk minder treinen rijden en dat is volgens de briefschrijvers onacceptabel. Met een brief aan de NS uiten ze hun onvrede.

De nieuwe dienstregeling zou een 'verslechtering' zijn, die volgens de afzenders van de brief onacceptabel is. Mocht de dienstregeling er komen zoals nu is voorgesteld, dan komt de spitsintercity tussen Alkmaar en Haarlem voorlopig niet terug. "Een trage, en in de spits, overvolle trein is zwaar onder de maat voor reizigers op dit traject", luidt de brief.

Daar blijft het niet bij: tussen Hoorn Kersenboogerd via Purmerend naar Schiphol rijden er al minder treinen. Dit zou tijdelijk door personeelstekorten zijn, maar wordt definitief. Ook is er voorgesteld om op de vrijdag tussen Alkmaar en Amsterdam tot 15.00 uur het aantal treinen te halveren, tot slechts twee treinen per uur. Ook zal tussen Alkmaar en Den Helder elke avond vanaf 22.30 uur maar één trein per uur gaan rijden. Nu is dat nog eens per half uur.

De briefschrijvers stellen dat als deze dienstregeling doorgaat, het ov te ernstig verslechtert. Inwoners zien het openbaar vervoer op deze manier niet meer als een volwaardig en aantrekkelijk alternatief, en kopen daardoor steeds vaker een auto. Dat is volgens de briefschrijvers niet wenselijk.

Wens

De provincie wil dat de NS hen serieus neemt als samenwerkingspartner, en hen betrekt bij het nemen van vervolgstappen. Dit heeft de NS eerder al beloofd, maar is volgens de provincie niet waargemaakt. Daarnaast verwachten de provincie en de gemeenten een verbetering van de dienstregeling.