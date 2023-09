Haarlemse Marokkanen trekken lering uit eerdere aardbeving: ze geven geld en bidden

Na de meest recente aardbeving in Turkije ontstonden er overal grote inzamelingsacties in Haarlem en omstreken. De Marokkaanse gemeenschap in Haarlem leeft niet minder mee, maar pakt het op een wat andere manier aan.

Mostapha el Aichi is raadslid voor het CDA in Haarlem. "Ik heb in mijn omgeving nog niet van grote inzamelacties gehoord. Er wordt wel veel geld gedoneerd in vergelijking met goederen. Dat komt ook omdat het vrij lang kan duren voordat het die kant opgaat. En bovendien kunnen daar veel spullen worden aangeschaft. We hebben wat dat betreft veel geleerd van een eerdere aardbeving in Marokko in 2004."

Financiële hulp

Dat beaamt Raja Alouani van GroenLinks in Haarlem. "Er is veel papierwerk te doen voordat je naar Marokko kunt gaan. Er wordt daarom nu vooral geld gedoneerd. Dat gaat richting betrouwbare organisaties in Marokko. Ik heb in mijn omgeving nog niets over initiatieven gehoord qua inzamelingsacties. Wel wordt er gekeken of bijvoorbeeld medische spullen opgestuurd kunnen worden. Die spullen worden dan ingeleverd bij inzamelingsacties in de regio, zoals in Amsterdam."

Tekst loopt door na de foto.