Vroege tegenslag voor Hovocubo; Hadi komt toch niet naar Hoorn

Ondanks dat eredivisie zaalvoetbal nog niet is begonnen, heeft Hovocubo al wel een tegenslag moeten incasseren. Vandaag maakte de Hoornse club bekend dat Youssef Hadi alsnog heeft besloten om af te zien van een overgang. Hadi keert per direct terug bij promovendus ZVV Ede.

Na goed overleg tussen Hadi en Hovocubo is er besloten om nog voor de start van de competitie af te zien van verdere samenwerking. De lange reistijd en het gebrekkige perspectief op veel speeltijd heeft Hadi alsnog doen besluiten om bij ZVV Ede te blijven.

"Tegen het einde van de voorbereiding werd de pikorde bij Hovocubo langzaam duidelijk en kreeg ik twijfels of ik de goede keuze heb gemaakt. Ook het vele reizen valt tegen", vertelt Hadi op de website van de Gelderse club. "Ik heb mijn twijfels op tafel gegooid en na een goed gesprek met Sander van Dijk is dit de uitkomst geworden."

In goede harmonie

Omdat Hadi nog geen bindende officiële wedstrijd heeft gespeeld voor Hovocubo, is het mogelijk om een overschrijving ongedaan te maken. Hovocubo-trainer Sander van Dijk toont begrip voor het besluit van Hadi. "Soms lopen dingen anders dan gedacht of gehoopt. Onze wegen scheiden in goede harmonie. Wij wensen Youssef heel veel succes met Ede en in zijn verdere carrière en we houden contact.”

Het nieuwe eredivisieseizoen zal voor Hovocubo beginnen op zondag 24 september. De vicekampioen gaat dan op bezoek bij promovendus ZVV Kroeven.