Melkwinkeltje Van der Pekbuurt te koop als woning: "Is en blijft een monumentaal pand"

Het eeuwenoude melkwinkeltje aan de Begoniastraat staat te koop. Na jarenlange strijd over de bestemming van het monument, dat in 2020 tijdelijk de deuren opende als museum, kunnen geïnteresseerden een bod doen via Funda . De vraagprijs is bijna een half miljoen euro.

Dat het pand nu voor een flinke prijs wordt verkocht, vindt Prior 'buitengewoon triest'. "In de buurt heb je stukjes in het straatbeeld nodig die de geschiedenis van de stad levend houden."

"Ik geloof dat er, behalve de boogramen, nog één of twee oude scharnieren in zitten"

Hoewel er in de omschrijving op Funda wordt gesproken over 'een subtiele combinatie tussen originele elementen en hedendaagse gemakken' is er volgens Prior weinig monumentaals meer aan het pand. "Ik geloof dat er, behalve de boogramen, nog één of twee oude scharnieren in zitten. Voor de rest is alles nieuw."

Prior gunt de toekomstige bewoners het bijzondere huisje, maar blijft bij zijn standpunt: het huisje is niet bedoeld als woning. "Ik heb geen enkel bezwaar dat er mensen in gaan wonen, maar er heeft sinds 1972 niemand in gewoond. Formeel was het geen woning, dus er is ook geen woning verloren gegaan", vertelt de voormalig museumeigenaar.

Blijft monumentaal pand

Tijdens de renovatie moest de woning bewoonbaar worden gemaakt en zijn de eerste stappen voor een badkamer en keuken gezet. De toekomstige bewoners moeten volgens Prior nog wel rekening houden met een flinke kostenpost. "Er zitten nog geen badkamer en keuken in de muren zijn niet gestuukt. Je moet er dus nog een ton bij de vraagprijs optellen."

Stadsherstel, dat eerder een bod deed op het pand maar er niet uitkwam met Ymere, zegt het jammer te vinden dat het pand niet meer toegankelijk is het voor publiek. "Wel is en blijft het een monumentaal pand. Het feit dat het nu een woning is, past binnen alle regelgeving die is afgesproken met de gemeente", aldus een woordvoerder van Stadsherstel.