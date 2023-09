Luisteren op eigen risico: langs bij het koor dat niet kan zingen

Waarschuwing: zet je geluid niet te hard. AT5/NH ging namelijk langs bij het Koor Geen Gehoor: een koor voor mensen die denken dat ze niet kunnen zingen. "Over tien jaar staan we in de Ziggo."

Dirigent Tania Ferrageau de St. Amand is waarschijnlijk de enige in de zaal die weet wat ze doet. Zij studeerde af aan het conservatorium en geeft nu leiding aan deze enthousiaste groep zangers. Of dit het koor is waar ze altijd al van gedroomd heeft? "Nou, misschien eigenlijk wel", vertelt ze lachend. "Zingen gaat voor mij om plezier maken en dat gebeurt hier. Ik zit ook bij hele serieuze koren. Dit is juist ontzettend fijn voor de afwisseling."

Oefenen

Maandagavond was de tweede repetitie ooit van het Koor Geen Gehoor in Amsterdam. Andere koren zonder gehoor bestaan al in Groningen, Leeuwarden en Emmen. "Het is zo fijn dat mensen hier zonder schaamte en met een hoop gezelligheid lekker kunnen zingen. Iedereen zit hier in hetzelfde schuitje. Het gaat vooral om het plezier", vertelt de dirigent.

"Ik zing best heel slecht", geeft een nieuw koorlid toe. "Ik hoor ook niet wanneer iets vals is. En weet je, eigenlijk maakt dat me ook niks uit." Het koor is nog op zoek naar nieuwe leden. Mensen met en zonder talent kunnen zich inschrijven op valszingen.nl. Voorlopig staan er nog geen optredens gepland.