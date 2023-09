100 interviews om Zaandijkse eetgewoontes in beeld te brengen: "Bewustzijn creëren"

De identiteit van Zaandijkers ontdekken door middel van theatervoorstellingen over eten: aankomend weekend kan dit. "Eten is een soort ingang tot wie iemand is en wat iemand belangrijk vindt", vertelt Dennis Meyer, die verantwoordelijk is voor het inhoudelijke deel van het programma. "Ik denk wel dat je echt iets unieks gaat meemaken."

Foto: In Zaandijk worden huiskamers opengesteld voor publiek - aangeleverd

Het is een ambitieus project met honderden vrijwilligers. Van amateurs tot een enkele professional. Al twee jaar zijn veel Zaankanters in de ban van eten. Van basisschoolleerling tot iemand die de oorlog heeft meegemaakt. Door middel van het interviewen van honderd Zaandijkers zijn er voorstellingen ontstaan die gespeeld worden in elf huiskamers in Zaandijk. Naast deze huiskamervoorstellingen is een week later in een oude fabriek, Pielkenrood, volgens de vele vrijwilligers een bijzondere voorstelling te zien. Met band. En er staat ook een hele keukenbrigade live te koken. Hieronder is een stukje van de bandrepetitie te zien. Tekst gaat door onder afbeelding

Een band speciaal samengevoegd voor deze avond - aangeleverd

Dennis Meyer is samen met Richard Kok verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel. "Iedereen is betrokken", vertelt hij enthousiast. Het project is volgens hem daarom nu al geslaagd. Er zijn zo'n honderd Zaandijkers geïnterviewd om een goed beeld te krijgen over het onderwerp eten. Verschillen tussen Zaandijkers "We hadden bijna van alle interviews een voorstelling kunnen maken", licht Richard toe. Het meest verrassende waren volgens hem de jongeren. Die maken zich veelal zorgen over de toekomst. "Ik vond die verschillen in de geschiedenis heel interessant", vult Dennis aan. "Eten is een soort ingang tot wie iemand is en wat iemand belangrijk vindt." "Ik denk dat het een bewustzijn creëert om al die verschillen naast elkaar te zetten." Zo staan sommige voorstellingen stil bij de 'overgang dat vaders ook gingen koken'. "Die verhalen vond ik heel erg grappig. Voor moeders was het soms moeilijk om het los te laten. En voor vaders was het dan een uitdaging en moest het ook heel bijzonder zijn." De manier waarop het gezin eet is voor een hoop mensen volgens Richard vanzelfsprekend. "Maar al die verhalen naast elkaar, dan zie je de verschillen. Ik denk dat het bewustzijn creëert om al die verschillen naast elkaar te zetten." Pubers aan tafel Toch zijn er ook overeenkomsten. Dennis: "Je worstelt met kleine kinderen aan tafel. Je worstelt met grote kinderen aan tafel. Maar op een gegeven moment zit je met pubers aan tafel. De worstelingen waar je dan in terechtkomt. Daar gaan ook een paar voorstellingen over." In onderstaande video is een stukje van een repetitie te zien. Tekst gaat door.

Repetitie 'Zaandijkers Aan Tafel' - aangeleverd

Voor veel Zaandijkers is eten een moment om samen de dag te bespreken. Richard: "Maar ik vond het af en toe verfrissend dat iemand zei: 'Ik heb er helemaal niks mee, met dat eten'. Het is een hinderlijke onderbreking van de dag." Dit weekend komen er elf verhalen samengevoegd de Zaandijkse huiskamers in. Samen met een gids kunnen liefhebbers drie voorstellingen bezoeken. Dit samen vormt een beeld van de eetgewoontes van Zaandijkers. "Mensen zijn niet makkelijk uit hun stoel te krijgen", zegt Dennis die de kaartverkoop graag nog ziet toenemen. "Ik denk wel echt dat je iets unieks gaat meemaken." Een laatste keer in de fabriek De voorstelling is een week later in het Pielkenrood te zien. Een oude fabriek waar verpakkingen werden gemaakt. De fabriek moet hierna plaatsmaken voor nieuwbouw. Ook niet Zaandijkers zijn welkom. "Het gaat wel over Zaandijkers, maar ook weer niet. Het gaat over ons allemaal", besluit Richard.

Foto: Binnenkort gaat Pielkenrood tegen de vlakte - aangeleverd