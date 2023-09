Amanda & Beitske beklimmen Mont Ventoux voor het goede doel: "Veel zin in!"

Amanda Almahfoud en Beitske Peerdeman uit Andijk gaan komende maand een bijzondere uitdaging aan. Samen met een groep wandelaars en fietsers beklimmen de twee vrouwen de Mont Ventoux in Frankrijk. Om geld op het halen voor het goede doel: De Lotgenoten. "We vinden het een enorm mooi doel, en kijken al echt uit naar de tocht op 20 oktober."

De vrouwen uit Andijk leerden elkaar kennen via hun kinderen, die in dezelfde klas zaten. "Later kwamen we elkaar tegen bij het uitlaten van onze honden, en merkten we dat we allebei veel van wandelen houden", vertelt Amanda. "Sinds een jaar lopen we samen. Dan lopen we zo'n 20 kilometer. Ook hebben we eerder aan kleinere wandeltochten meegedaan. Komend weekend staan we aan de start van de Dam tot Damloop."

In de zoektocht naar een grotere uitdaging kwamen de 43-jarige Amanda en de 45-jarige Beitske bij de wandeltocht van De Lotgenoten uit. Zij organiseren ieder jaar een evenement op de berg Mont Ventoux in Frankrijk, waarbij de opbrengsten gaan naar leuke uitjes voor gezinnen en familieleden van mensen die kanker hebben.

"Wij zitten allebei niet in zo'n situatie. Maar mijn nichtje heeft wel een andere zware ziekte", legt Amanda uit. "Degenen die belangstelling hebben, vragen dan vaak aan haar hoe het met haar gaat, maar bijna niet aan haar man. De mensen richten zich toch vaak op de zieke persoon, terwijl de familie ook met die ziekte te maken heeft. Deze stichting richt zich juist op hen, en daarom vonden wij dit een heel mooi doel om ons voor in te zetten."

Vanuit Gilze naar Frankrijk

Samen met een groep van veertien wandelaars en negen fietsers vertrekken de twee vrouwen uit Andijk op 19 oktober naar de berg in Frankrijk. "De meesten komen allemaal uit Gilze (Noord-Brabant, red.) en vanuit daar vertrekt ook de touringcar", licht Amanda toe. "Bij de berg hebben we een eigen huisje, en na aankomst op de negentiende gaan we 20 oktober al de berg op. De dag erna kunnen we iets voor onszelf doen, en daarna met de bus terug naar huis. Alles wordt door een organisatie geregeld. Wij hoeven zelf niet veel mee te nemen."

Amanda en Beitske zijn tot nu toe de enige West-Friezen die aan dit evenement meedoen. "Maar het lijkt ons heel leuk als meer mensen uit de regio zich aansluiten. Voor dit jaar komt het denk ik te vroeg om je nog aan te melden, maar voor komend jaar is iedereen welkom mee te lopen", zegt Amanda. "Zodat we ook meer geld op kunnen halen voor dit goede doel."

De Andijkers kijken enorm uit naar volgende maand. "Op de website van de actie kun je veel verhalen van vorig jaar vinden. Dus we zijn ons al flink aan het inlezen en worden steeds meer enthousiast", zegt Amanda.

Bijna 600 euro opgehaald

Niet alleen hebben de twee vrouwen heel veel zin in de uitdaging volgende maand, ook willen zij proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor De Lotgenoten. Daarom zijn Amanda en Beitske een doneeractie gestart, waarop je ook meer informatie over de actie kunt vinden. De teller staat inmiddels op bijna 600 euro voor De Lotgenoten.

"Maar ook heb ik bij Het Dijkhuis in Andijk, waar ik werk, een pot op de bar staan waar mensen een donatie in kunnen doen", gaat Almahfoud verder. "Daar zit nu ongeveer 100 euro in."