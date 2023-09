Twee carrières voor Jeroen Weerdenburg: "Heerlijk als duizend man een nummer staan mee te lallen"

Het zijn drukke weken voor Jeroen Weerdenburg. De geboren en getogen Amsterdammer is kickboksleraar én zanger en beide carrières lopen lekker. Deze september kan hij oogsten: een van zijn vechters staat in de ring voor een belangrijke partij en krap een week later treedt hij zelf op tijdens het Jordaan Festival.

Vechten en zingen

"In de kickboksschool is het eigenlijk altíjd druk', zegt de 53-jarige Weerdenburg. In theorie besteedt hij twee dagen per week aan zijn zangcarrière, maar in de praktijk ziet hij die tijd wegsijpelen naar zijn vechtende klanten.

"Behalve de vrijdagmiddag; die reserveer ik altijd voor de studio." Het is een luxeprobleem, want het trainen en begeleiden geeft ook veel voldoening. Een van zijn vechters is Jos Ramos Voorman. Op 24 september gaat deze vechter voor zijn elfde gevecht. Bij winst wil hij een klasse stijgen, waardoor hij nog maar één niveau verwijderd is van mannen als Badr Hari en Rico Verhoeven. Een mooi vooruitzicht.

Jordaan Festival

Krap een week later, tijdens het Jordaan Festival, mag Weerdenburg zelf het podium op. Dat betekent veel voor hem. "De Amsterdamse muziek zit in mij." Geen beter podium om die muziek te laten klinken dan daar; Amsterdam is de bakermat van het levenslied en fans van dat genre weten het festival al sinds jaar en dag goed te vinden.

"Als dan duizend man een nummer mee staan te lallen, dat is heel erg genieten", weet Weerdenburg van een eerder optreden op het festival.

Tekst gaat door onder de video.