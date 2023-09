Klaas (93) heeft zijn laatste roep geroepen: de stem van Zandvoort is overleden

Zandvoort is bedroefd om het overlijden van Klaas Koper. De vroegere dorpsomroeper was geliefd in de badplaats. Eind vorige week overleed hij, 93 jaar oud.

Foto: Klaas Koper - Zandvoorts Museum

Het is knap hoe de kinderen van Klaas Jacob Koper zijn leven in de rouwadvertentie in een paar simpele zinnetjes hebben samengevat: 'Klaas heeft zijn laatste roep geroepen en is aan zijn finale-sterrenrit begonnen.' Het eerste deel heeft betrekking op zijn functie als dorpsomroeper van Zandvoort, het tweede beschrijft zijn passie voor het fietsen. Combineer dat met de liefde die Koper voor zijn kinderen en zijn drie jaar geleden overleden vrouw Leida koesterde, en je hebt wie hij was. 'Een heel fijn mens' Hilly Jansen, directeur van Zandvoorts Museum: ''Iedereen kent hem als dorpsomroeper en van het wielrennen, hij organiseerde allerlei wedstrijden. Maar voor mij was hij boven alles een heel fijn mens. Tot op hoge leeftijd was hij positief ingesteld. Iedereen mag hopen op die manier oud te worden.'' 'Geweldige stem' Behalve dat hij 'een aardige vent' was, was er niemand in Zandvoort die de tentoonstellingen in haar museum beter kon aanprijzen dan dorpsomroeper Koper. "Dan sloeg hij op de klink (een koperen schaal) en lokte hij met zijn geweldige stem de mensen naar binnen.''

Foto: Klaas koper - Fred Segaar/NH Nieuws

Jaarlijks hoogtepunt als 'onbezoldigd gemeentelijk omroeper' was het landelijke dorpsomroepersconcours. Het waren de momenten dat hij uitblonk als vleesgeworden Zandvoorts visitekaartje: door de manier waarop hij de mensen toesprak, zijn gastvrijheid en organisatorische kwaliteiten. "Hij kon dat als geen ander", vertelt Jansen. Populair Koper was zó populair in het dorp, dat vaststond dat de volgende omroeper altijd in zijn schaduw zou blijven staan. Het overkwam Gerard Kuijper, die in 2010 als Kopers opvolger werd gekozen. In 2018 stopte Kuijper, omdat hij maar zelden werd gevraagd om bij evenementen op te treden. Een nieuwe dorpsomroeper is er daarna niet meer gekomen.

Het was rond dezelfde tijd dat Koper plaatsgenoot en oud-amateurwielrenner Mark Rasch een recht stuurtje op zijn racefiets liet monteren. Dat stond symbool voor een sportief stapje terug. Vanaf dat moment geen toertochten meer als Parijs-Brest-Parijs of Amsterdam-Maastricht-Amsterdam, een rit die hij zeventien keer volbracht. "En dat zonder overnachting", vertelde hij in 2012 trots bij de lokale radiozender ZFM Zandvoort. Wielrennen Bij die gelegenheid vertelde Klaas Koper dat zijn liefde voor het wielrennen ontlook toen hij de Zwitserse Tour de France-winnaar Hugo Koblet in actie zag. Dat was eind jaren veertig bij een dernywedstrijd op het stratencircuit van Zandvoort, waar in die tijd ook nog de autoraces werden gehouden. "Die man zat zó mooi op de fiets, dat ik meteen verkocht was", aldus Koper. "Ik heb me aangemeld bij De Kampioen in Haarlem en heb daar een mooie tijd gehad.''