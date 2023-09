Zuid-Frankrijk in het Gooi: een dagje mee druiven plukken bij prijswinnende wijngaard

Je waant je heel even in Zuid-Frankrijk wanneer je over wijngaard Land en Boschzigt in 's-Graveland rondloopt. Gisteren waren de druiven op hun opperbest en konden ze worden geoogst. NH liep een dagje mee op de biologisch-dynamische wijngaard, die zondag een prestigieuze prijs in ontvangst nam.

Het was even stressen afgelopen weekend voor eigenaar Sijmen Brandsma van Land en Boschzigt. De druiven waren goed genoeg om te oogsten, maar dan moeten er in een korte tijd tientallen vrijwilligers worden geregeld die daarbij kunnen helpen.

Uiteindelijk meldde 27 mensen zich die maandag in de brandende zon honderden druiventrossen wilden plukken. Tientallen kratten werden in de loop van de dag gevuld met het fruit, allemaal om er uiteindelijk een wijn van topklasse van te maken.

'Beste mousserende wijn'

Want topwijnen zijn het. Sterker: De wijngaard won zondag de prijs voor 'beste mousserende wijn van de lage landen' bij de Wijnkeuring van de Lage Landen 2023. De prijs kwam voor Brandsma onverwacht: "Het was een volkomen verrassing en dat maakt het heel bijzonder."

Niet alleen de mousserende wijn viel in de prijzen, ook de witte wijn werd bekroond met een zilveren status. Brandsma: "Goud is het allerbeste, maar met zilver hoor je ook echt bij de top." Op de vraag of we deze prijs een beetje kunnen vergelijken met een Michelinster, zegt de eigenaar volmondig 'ja'.

In bovenstaande video is te zien hoe het oogsten eraan toegaat.