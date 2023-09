Vreugdevuur Opperdoes moet na reeks incidenten plaatsmaken voor dorpsbarbecue

Een gezamenlijke barbecue op de Gouw in Opperdoes moet het traditionele vreugdevuur op oudjaarsdag vervangen. Na meerdere incidenten in de afgelopen jaren was voor de gemeente Medemblik de maat vol. In overleg met dorpsbewoners bleek dat een barbecue als een goed alternatief wordt gezien. Het voorstel wordt nu verder uitgewerkt en ingediend bij de gemeente.

Nadat tijdens de laatste jaarwisseling illegaal vuurwerk werd afgestoken, aanwijzingen van de politie werd genegeerd, agenten werden geprovoceerd en het laten uitbranden van een caravan, greep de gemeente Medemblik in. "Dit is niet meer verantwoord", zei waarnemend burgemeester Dennis Straat er in januari over.

Om de bewoners van Opperdoes een alternatief te bieden voor het vreugdevuur zijn de wensen verzameld en in kaart gebracht. Aansluitend heeft een nieuwe werkgroep gekeken welke perspectieven er zijn, en of deze op een veilige manier gehouden kunnen worden.

Geen alternatieve locatie vreugdevuur, wel barbecue

Voor een vreugdevuur op een alternatieve locatie was geen draagvlak onder de werkgroepleden. Een gezamenlijke barbecue zonder vreugdevuur op de huidige plek kan wel op steun rekenen.

"In het laatste gesprek voor het zomerreces hebben we elkaar hierin gevonden", vertelt de gemeente Medemblik in een brief aan de gemeenteraad. "Momenteel werkt een tweetal inwoners dit alternatieve voorstel verder uit, waarna dit in september of oktober aan de gemeente wordt aangeboden."

Volgens Medemblik is het daarna aan vakspecialisten om het voorstel te toetsen op zaken die horen bij de aanvraag. Daarnaast zal er een integraal draaiboek met een aantal scenario's worden opgesteld. "In overleg met de initiatiefnemers worden afspraken gemaakt over het informeren en communiceren van de alternatieve viering richting inwoners van Opperdoes."