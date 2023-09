Een dwarslaesie na verkeersongeluk: verdachte en slachtoffer slikken tranen weg

Een moment van onoplettendheid met grote gevolgen: als de nu 38-jarige Patrick Z. uit Den Helder vorig jaar op de Walvisvaardersweg in Den Helder zijn bestelbus keert, blijkt er een motorrijder achter hem te rijden. De man botst op de zijkant van de bus. Het slachtoffer (36) houdt een gedeeltelijke dwarslaesie over aan het ongeluk. Zowel verdachte als slachtoffer hebben vandaag tegenover de rechter moeite om hun tranen te bedwingen.

Gezeten in een elektrische rolstoel rijdt het slachtoffer vanmorgen de rechtszaal in. "Mijn leven is op 1 februari 2022 volledig veranderd", leest zijn advocaat voor uit zijn slachtofferverklaring. Hij is te emotioneel om de verklaring zelf voor te lezen. "Het zal nooit meer hetzelfde zijn, ook voor mijn gezin niet. Maar als ik mijn gezin en familie niet had gehad, had ik hier niet gezeten. Zonder hen had ik liever gehad dat mijn ogen voor altijd gesloten waren."

De 38-jarige verdachte hoort het relaas snikkend aan. Met trillende handen, zijn hoofd gebogen en af en toe zijn tranen wegslikkend vertelt hij wat er is gebeurd. "Ik heb de motorrijder nooit gezien. Als ik hem wel had gezien, had ik die manoeuvre nooit gemaakt."

Bus keren

Z. geeft aan dat hij met een collega voor zijn werk onderweg was naar woonzorgcentrum De Golfstroom. Hij reed vanaf de Schootenweg rechtsaf de Walvisvaardersweg op en wilde aan de overkant van de weg op een laad- en losplaats zijn bestelbus parkeren. Door op de weg te keren, stond hij direct met zijn neus de goede kant op. Naar eigen zeggen keek hij alle kanten op, zette hij zijn richtingaanwijzer aan en keerde hij. Maar een achteroprijdende motor zag hij over het hoofd en die kon de bus niet meer ontwijken. Deze botste op de zijkant van de bus.

Tijdens de zitting worden er beelden getoond van het ongeluk die door een bewakingscamera vanaf een afstand zijn gemaakt. Te zien is hoe de bestelbus afslaat, zijn richtingaanwijzer aanzet en op de weg wil keren, waarna een motorrijder in beeld komt die vol tegen de zijkant van de bus aan rijdt. De verdachte geeft aan de beelden eerder nog niet te hebben kunnen bekijken, omdat het hem emotioneel te veel doet. Ook nu komt hij niet uit zijn woorden.