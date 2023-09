Injectie van half miljoen voor Velsen-Noord: op deze ideeën (en meer) kan je stemmen

Aan ideeën in Velsen-Noord geen tekort, en inmiddels aan geld ook niet meer. Met de actie Samen Gezellig Velsen-Noord mogen inwoners nu stemmen op hun voorgestelde verbeteringen. Een kunstwerk, veiliger parkeren of een duofiets voor de gemeenschap: in 4 video's leggen Velsen-Noorders uit hoe zij het dorp naar een hoger niveau willen tillen.

1 van 4: Een vlag voor Velsen-Noord

2 van 4: Het 'schaap van Velsen' bij de entree van het dorp

Bij Samen Gezellig was dat wel anders. De enige teleurstelling uit het publiek: "Waarom hebben we maar één stem?"

3 van 4: Drie ideeën om jong en oud te laten samenkomen

Tot en met volgende week vrijdag mag iedereen die in Velsen-Noord woont stemmen op zijn of haar favoriete idee, die genummerd in een huis-aan-huis krantje en op internet staan. In onderstaande video's nemen verschillende Velsen-Noorder je mee in hun plannen.

4 van 4: Een veilig centrum met schuine parkeervakken