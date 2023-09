Esther (24) wint een jaar lang gratis winkelhuur, ook drogisterij naar Wervershoof

Leegstaande winkelpanden in winkelcentrum De Molenhoek zijn voor Wervershoof al langer een schrikbeeld. Maar is er hoop, nu de bezettingsgraad met een drogisterij weer iets toeneemt. Ook Esther Sekreve (24) uit Andijk opent binnenkort de deuren. Ze heeft een jaar lang winkelhuur gewonnen, dankzij de actie 'Win je winkel'. "Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan."

Foto: Esther (24) uit Andijk wint een jaar winkelhuur - Privéfoto

Onder de noemer 'Win je winkel' kon iedereen een plan voor een winkel insturen. De actie is bedoeld om de leegstand tegen te gaan en jonge ondernemers een kans te geven. Esther neemt het stokje over van Nancy Molenaar uit Wervershoof. Nancy startte vorig jaar een tweedehandswinkel voor baby- en kinderkleding, genaamd Boetiek Groôs. Na een half jaar spatte deze droom uiteen. Het aantal bezoekers in de winkel viel tegen, waardoor zij zich genoodzaakt voelde om de deuren weer te sluiten. "Hoewel het zakelijk niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, heb ik wel enorm veel geleerd en heb ik kunnen ervaren hoe het is om een eigen winkel te runnen", vertelt Nancy.

Nu krijgt Esther een nieuwe kans op deze plek. "Ik ben hartstikke blij dat ik een jaar lang gratis winkelruimte heb gewonnen. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan", vertelt ze. Het idee voor Luna Joy Boutique, zoals de conceptstore heet, heeft jarenlang gerijpt. "Ik ben begonnen met het maken van oorbellen, omdat ik altijd last had van mijn oren wanneer ik wat grotere oorbellen in had. Deze waren vaak te zwaar." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Nancy van Boetiek Groos wint zes maanden gratis huur in Wervershoof - Michiel Baas / NH Nieuws

De handgemaakte sieraden verkocht Esther in eerste instantie via haar webshop en op braderieën en jaarmarkten. Inmiddels worden de sieraden bij vier verkooppunten in Utrecht, Delft, Den Haag en in Leiden verkocht. Volgende stap "Nu is het tijd om de volgende stap te maken en zelf een conceptstore te starten, Ik geef creatieve makers de kans om hun producten te verkopen in Wervershoof. Ik ben nog op zoek naar makers die een bijzonder product verkopen en een plekje in de winkel willen hebben." Ook begint ze een atelier en houdt ze workshops. "Zodat bezoekers kunnen zien hoe ik de sieraden met de hand maak." Halverwege oktober opent Esther de deuren. "We (samen met haar vriend Jesse, red.) ontwerpen nu de conceptstore." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Die Grenze is druk bezig met de verbouwing in winkelcentrum Wervershoof - Bea Gout

Centrummanager van winkelcentrum De Molenhoek, Floor Boumans, is opgetogen met de komst van Luna Joy Boutique. "Het is een welkome aanvulling in het winkelcentrum. Ze heeft een klantenbestand en is al bekend in de regio, iets wat zekerheid en potentie biedt." Boodschappen voor een prikkie De sieradenwinkel wordt niet de enige herfstaanwinst van het winkelcentrum. Als alles meezit opent budgetketen Die Grenze, een Nederlandse keten van drogisterijen, haar winkel tijdens de Najaarsmarkt op 21 september. Het inslaan van restpartijen, steevast in vrachtwagens en pallets tegelijk, is hun specialiteit. 'Boodschappen voor een prikkie', luidt de nieuwe slogan. Deze winkels zijn door de inflatie populair. Boumans hoopt dan ook dat Die Grenze weer meer bezoekers trekt naar het winkelcentrum. "Ze zijn druk bezig om alles in te richten, zodat ze binnenkort de deuren kunnen open gooien. We zijn heel blij met hun komst. Ze kunnen veel betekenen voor de doorloop en komst van winkelend publiek."