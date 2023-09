Drie jongens aangehouden voor vechtpartij Hoofddorp en gewelddadige diefstal Badhoevedorp

Drie jongens zijn aangehouden voor twee verschillende misdrijven in Haarlemmermeer. Op 6 mei vond er op de Marktlaan in Hoofddorp een vechtpartij plaats waarbij een 14-jarige jongen gewond raakte. Twee dagen later werden twee minderjarige jongens in Badhoevedorp slachtoffer van een gewelddadige diefstal.

Een vertegenwoordiger van het winkelcentrum vertelt dat een aantal van de jongens die bij het incident betrokken waren vaker rondhangen in het winkelcentrum. Hij wil uit angst voor vergelding anoniem blijven: "Sommige jongeren zijn best gevaarlijk en dragen weleens wapens."

Twee dagen later, op maandag 8 mei 2023 rond 20:30 uur, werden twee minderjarige jongens beroofd in een speeltuin aan de Toevluchtstraat in Badhoevedorp. Net zoals in Hoofddorp riepen de jongeren dat ze hun spullen moesten afstaan. Toen de slachtoffers dit weigerden, werd een van hen op de grond geduwd.

Aanhoudingen

Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er een verband is tussen deze voorvallen. Daarom zijn er vanmorgen drie jongens van 18, 14 en 16 jaar uit Amsterdam, Duivendrecht en Rijssen (Overijssel) in hun woonplaats aangehouden. Vanwege het onderzoek kan de politie niets vertellen over de grootte van de groep. Wel meldt de politie dat ze meer aanhoudingen niet uitsluiten.